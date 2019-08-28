“Maraş’taki faaliyetleri durdurun”

Sözde Maraş Belediyesi’nin yeni başkanı Simos Yoannu, Tatar ve Özersay’a Maraş’ın açılmasını durdurup, BM kararları ve barış yolunu tercih etmeleri çağrısı yaptı ve Kıbrıslı Türklerin büyük bölümünün, Tatar ve Özersay’ın faaliyetleriyle hem fikir olmadığını vurguladı

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimde, sözde “Maraş Belediyesi”nin yeni başkanı seçilen Simos Yoannu, Derinya’daki kültür merkezinde önceki gün gerçekleştirilen törenle yeni belediye başkanı olarak ilan edildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesinde yer alan habere göre İoannu, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kıbrıslı Türklere işbirliği, ortak mücadele ve kardeşlik” mesajı gönderdi.

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a “Maraş’ın açılmasını durdurup, BM kararları ve barış yolunu tercih etmeleri çağrısında” bulunan Yoannu, “Kıbrıslı Türklerin büyük bir bölümünün, Tatar ve Özersay’ın faaliyetleriyle hem fikir olmadığı” iddiasında bulundu.

Tatar ile Özersay’a “faaliyetlere devam etmemeleri, Maraş’la ilgili BM kararları ve barış yolunu tercih etmeleri” çağrısı yapan Yoannu, “hukukun, aynı zamanda bütün Kıbrıslıların menfaatinin orada bulunduğunu” öne sürdü.

Sözde “Maraş Belediyesi’nin” faaliyete geçmesi gerektiğini de savunan Yoannu, bu gidişata yönelik somut adımlar atılacağını ifade etti.

Yoannu bu adımlar arasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten en kısa zamanda Maraş konusu, tehlikeler, önlemler ve izlenmesi gereken politikayla ilgili olarak özel bir Ulusal Konsey toplantısı düzenlemesini istemelerinin bulunduğunu belirtti.

Yoannu “kentin meselesini vurgulamak aynı zamanda kararların hayata geçirilmesine ilişkin destek talep etmek için, belediye olarak önümüzdeki dönem içerisinde uluslararası ve Avrupa düzeyinde kararlı bir şekilde hareket edeceklerini” de öne sürdü.

Yoannu “dönüş zamanı için hazırlığı yoğunlaştıracaklarını, aynı zamanda şehrin yeniden inşası ve dönüşle ilgili bütünlüklü planlamayı ve acil eylem planını güncelleyeceklerini” sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler Maraş’ın Kurtuluşu Mücadelesinde - Özersay ve Tatar Yerleşim Planlarını Durdursun” başlıklı haberinde, Yoannu’nun etkinlikte yaptığı konuşmada “Maraş’ın olası kolonizasyonu karşısında Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin ortak mücadelede bulunması çağrısı yaptığını” yazdı.

Gazeteye göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında, Yoannu’yu kutlayarak, ilk önce ve esas olarak, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından Maraş’ın yasadışı kolonizasyonu için yapıldığı iddia edilen planlamanın ele alınması gerektiğini savundu.

Kiprianu “BM’nin ilgili kararlarının (550 ve 789) uygulanmasının, bir diğer ifadeyle kentin yasal sakinlerine iadesinin sağlanması için çalışmaları gerektiğini” sözlerine ekledi.

Fileleftheros ise, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun, konuşmasında, Maraş konusunun müzakere masasında ele alınması gerektiğine işaret ettiğini aktardı.

Habere göre, Yoannu’nun Maraş konusuyla ilgili olarak özel bir Ulusal Konsey toplantısı yapılması konusundaki önerisi hakkında ise Kiprianu “böyle bir görüşmenin gerekli olduğunu” belirtti.