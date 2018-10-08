"Maraş’ın iadesi bir iyi niyet göstergesi olabilir"

Maraş’ın “yasal sahiplerine” iadesinin, Türkiye’nin bir iyi niyet göstergesi olacağını savunan Anastasiadis, kendisinin, iki devletli çözümü kabul etmeye hazır olduğunun söylenmesinin kendisi için bir hakaret olduğunu belirtti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Maraş’ın iadesinin bir iyi niyet göstergesi olacağını iddia etti.

Alithia gazetesine göre, Sözde “Maraş Belediyesi”nin, Derinya’daki “Mağusa Kültür Merkezi”nde düzenlediği etkinlikte konuşan Anastasiadis, halkın beklentilerine yanıt vermek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Maraş’ın “yasal sahiplerine” iadesinin, Türkiye’nin bir iyi niyet göstergesi olacağını savunan Anastasiadis, kendisinin, iki devletli çözümü kabul etmeye hazır olduğunun söylenmesinin kendisi için bir hakaret olduğunu belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının geri adımlar attığından söz eden Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumların da sahip olmasının gerektiği güvenlik duygusuna saygı göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Nihai adalete, kurtuluşa ve vatan yeniden birleşene kadar taleplerde bulunmaya devam edeceklerini söyleyen Anastasiadis, Maraş’ın iadesinin, atmosferi tamamen değiştirecek, kolaylaştıracak ve iki toplum arasında gerçek güven duygusu yaratacak bir hareket olabileceğini ileri sürdü.

Maraş’ın iadesinin, gerçek güven yaratıcı önlem olarak, hakim olan atmosferi değiştirecek bir önlem olarak bir değil, birçok kez gündeme getirildiğini ifade eden Anastasiadis, “Maraş sahiplerinin geri dönüşüne kimler izin vermiyor? Kıbrıslı Türkler mi Türk ordusu mu? Kimler Derinya kapısının açılmasına izin vermeyecek? Bizim ihmalimiz mi, yoksa Türk nöbet kulübesinin var olması ve korunmasına ısrar edilmesi mi?” sorularını sordu.

Herkesin, sorunun gerçekten nerede olduğunu düşünmesi gerektiğini savunan Anastasiadis, “Neden Kıbrıs sorununun çözümü için iradeye ve kararlılığa sahip olan bu kadar Başkan başarısız oldu?” sorusunu da sordu.

Açıklamalarında Türkiye’nin sadece kendi çıkarlarını düşündüğünü de iddia eden Anastasiadis, ayrıca Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelere başlamaya hazır olduğunu tekrarladı.

Sözde “Maraş Belediyesi”nin Başkanı Aleksis Galanos ise, Anastasiadis’e, Kıbrıs sorununa yönelik görüşmelerde Maraş konusunu öne çıkarma çağrısında bulundu.