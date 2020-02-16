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“Maraş, Maraş kökenliklere aittir”

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Rum Hükümet Sözcüsü Kusios, Maraş’ın Maraş kökenliklere ait olduğunu söyledi ve Maraş konusunda her türlü siyasi ve diplomatik girişimleri gerçekleştireceklerini belirtti

“Maraş, Maraş kökenliklere aittir”

Kapalı bölge Maraş hakkında dün gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısının Rum tarafındaki yankıları sürüyor.
Fileleftheros gazetesi, “Hukuki Dayanak Arıyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, yuvarlak masa toplantısının, Türkiye ve KKTC’nin, kapalı bölge Maraş’ı Doğu Akdeniz’de büyük bir Türk şehrine dönüştürmenin hukuki dayanağını aramak amacını taşıdığını iddia etti.
Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, kapalı bölge Maraş konusunda her türlü siyasi ve diplomatik girişimleri gerçekleştireceklerini vurguladı.
Kıbrıs sorununu Maraş’a indirgemek istememelerine karşın konuya yönelik her türlü girişimde bulunacaklarını ifade eden Kusios, Maraş’ın Maraş kökenliklere ait olduğunu savundu.
Kusios, sözde “Maraş Belediyesi’yle” birlikte koordineli çalıştıklarının altını çizerek, sözde belediyenin toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.
Gazete haberinin devamında, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun konuya ilişkin açıklamasına da yer verdi.
Yoannu, belediye olarak alınacak önlemleri belirlemek amacıyla belediye meclisinin acil toplantı gerçekleştireceğini belirterek, kapalı bölge Maraş’a ilişkin her türlü eylemin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarını sabote etmek olduğunu savundu.
Öte yandan DİSİ AP Milletvekili Lefteris Hristoforu, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’a yönelik her türlü girişiminin AB’ye karşı yapılmış kabul edilemez girişimler olacağı iddiasında bulunarak, bu konuda AB içerisinde her türlü eylemi gerçekleştireceğini ifade etti.
Hristoforu, AB’ye de çağrıda bulundu ve Türkiye aleyhine her türlü önlemin alınması talebini dile getirdi.

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