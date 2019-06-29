Maraş kökenli Rumlar Başkanlık Sarayı önünde eylem yaptı

Dün başkanlık önünde toplanan yüzlerce Maraş kökenli Rum’un “Maraş’ı Kurtarın”, “Kıbrıs’a Özgürlük”, “Tek Çözüm Yeniden Birleşme” ve “Müzakere Masasına Geri Dönün” şeklinde sloganlar atarak, protestolarını dile getirdi

Maraş kökenli yüzlerce Rum’un, KKTC’nin Maraş’la ilgili faaliyetleri konusundaki protestolarını dile getirmek için, dün Rum Başkanlık Sarayı önünde toplandığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Maraş İçin Ayaklanma” başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, dün başkanlık önünde toplanan yüzlerce Maraş kökenli Rum’un “Maraş’ı Kurtarın”, “Kıbrıs’a Özgürlük”, “Tek Çözüm Yeniden Birleşme” ve “Müzakere Masasına Geri Dönün” şeklinde sloganlar atarak, protestolarını dile getirdiklerini yazdı.

Gazete iç sayfadan ise habere “Başkan Anastasiadis’ten Maraş Belediyesi’ne: Çözüm ve Maraş’ın İadesi İçin Çalışmaya Devam Edeceğim” başlıklarıyla yer verdi ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, KKTC tarafından Maraş’la ilgili yapılan açıklamalara tepki olarak dün gerçekleştirilen protesto etkinliği çerçevesinde, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos başkanlığındaki belediye heyetiyle görüşmesinde söylediklerine yer verdi.

Gazeteye göre Anastasiadis “hem çözüme ulaşılması, hem de Maraş’ın iadesinin mümkün hale gelmesi için, ne mümkünse yapmaya devam edeceğini” söyledi.

Konuşmasında “26 Haziran’da BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği ve BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesine de dağıtılacak benzer bir mektubun, 28 Avrupa ülkesi liderine gönderileceğini de dile getiren” Anastasiadis, Maraş konusunun “Maraş’ın kolonize edilmesine dair tehditlerin Türkiye aleyhinde yaptırımlar uygulanmasına ilişkin AB kararlarında ekstra bir unsur olması için, yarın Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde yapacağı görüşmelerde ortaya konacağını” da ifade etti.

Kıbrıs Rum toplumu ve Rum Yönetimi Başkanlığı’nın önceliğinin, Kıbrıs sorununun çözümü olarak kalmaya devam ettiğini de ifade eden Anastasiadis, sözlerinin devamında “ilk aşamada hüküm süren durumun kayda geçirilmesi, ikinci ve öncelikli olarak da şehrin iadesi için bir komite atanmasına” da atıfta bulundu.

Anastasiadis, “Maraş’ın iadesinin hem tamamen ortamı değiştireceğini, hem de yeni bir diyaloğun yeniden başlaması için olumlu şartları yaratacağını” da savundu.

Anastasiadis’in görüşmenin başında, Maraş kökenli Rumların etkinliğinin herhangi bir sınır kapısı yerine başkanlık sarayı önünde gerçekleştirildiğine dikkat çektiğini de belirten gazete, Anastasiadis’in sözde “Maraş Belediyesi” Başkanı Aleksis Galanos’tan, kararlılıklarını ifade etmek için başkanlık önünde toplananların duygularını ne kadar paylaştığını ve kendilerini gönülden desteklediğini, kendilerine iletmesini istediğini de kaydetti.

“Maraş kökenlilerin ve geriye kalan göçmenlerin acısını ve geri dönüş arzusunu tam anlamıyla anladığını” da dile getiren Anastasiadis, hükümetin geri dönüşün sağlanmasına yönelik bir dizi faaliyet ve inisiyatifine de atıfta bulundu.

GALANOS

Gazeteye göre “burada başkana, halkın ve burada bulunan halkın yas tuttuğunu, kutlama yapmadığını söylemek için bulunduklarını” ifade eden sözde “Maraş Belediye” Başkanı Aleksis Galanos, devamla “Halk doğru çerçevelerde çözüm istiyor. İki devlete dair hikâyeler duymak istemiyoruz. Bir Kıbrıs var, bu da yeniden birleşmiş federal Kıbrıs’tır” ifadelerini de kullandı.

Galanos Anastasiadis’e hitaben, “Sayın Başkan, seçim öncesi dönemde çözüm gidişatına doğru nasıl ilerlediyseniz yine öyle ilerleyin. Çözüm istemeyenler olabilir fakat sizin namınız Kıbrıs sorununun çözümüne dayanmaktadır” ifadelerini de kullandı.

Galanos, belediyeye ait muhtıranın verilmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmelerinden önce yaptığı açıklamada da, bunun “Türk işgali ve Maraş’ı kolayca kolonize edebileceklerini aynı zamanda BM, BM Güvenlik Konseyi kararları ve 2’nci Doruk Anlaşmasını ihlal edebileceklerini düşünen Kıbrıs Türk liderliğinin bir kısmının planları karşısındaki bir protesto etkinliği olduğunu” söyledi.

Galanos, Anastasiadis’e hitaben yaptığı konuşmada, başkanlık sarayının önünde toplanan insanların “45 yıldır yas tutan, evine gitmek isteyen ve başkanından, Kıbrıs sorununun Guterres çerçevesi, BM çerçevesinde gerçekleşecek barışçıl çözümü için her türlü çabayı sarf etmesini isteyen insanlar olduğunu” da söyledi.

“Fakat insanların bizim de gerçekten çözüm istediğimiz konusunda ikna olması gerekir” ifadesini kullanan Galanos, “mesajın iki devlet çözümünü hiçbir zaman kabul etmemeleri gerektiği” şeklinde olduğunu ifade etti.

Habere göre Galanos “Bir Kıbrıs var Sayın Başkan, sadece bir tane, bir tane ve federal” ifadelerini de kullandı.

Galanos, sözde “Maraş Belediyesi’nin” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik muhtırada, “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) konusunda olduğu gibi, bu hususta da BM, BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri, daimi üyelerin büyükelçileri, Avrupa ülkeleri, AB Bakanlar Konseyi ve tüm gidişatlar nezdinde girişimlerde bulunulmasının istendiğini belirtti.

“Petrol konularının gelecekle alakalı olduğunu ve 10-15 yıl içerisinde inşallah nimet olacağını” da ifade eden Galanos, “Kıbrıs’ın kolonizasyonu konusunun ise başkan tarafından derhal ele alınması gereken bir şey olduğunu” öne sürdü.

Sözde “Maraş Belediyesi’nin” muhtırasında, Maraş’la ilgili kararların ihlali konusunda BM Güvenlik Konseyi nezdinde girişimlerde bulunulmasını aynı zamanda BM Genel Sekreteri’nden kararların uygulanması için çalışmasını istediği de belirtildi.

Maraş kökenli Rumların Anastasiadis’ten “işgalin yayılmasını AB’ye ve diğer örgütlere şikâyet etmesini istediğini” de yazan gazete, başkanlık önünde toplananlar arasında milletvekilleri, parti temsilcileri, yetkililer ve Kıbrıslı Türklerin bulunduğunu da kaydetti.

Etkinliğin, Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılacağına dair Kuzey Kıbrıs’ta son günlerde yapılan açıklamalar dolayısıyla, sözde “Maraş Belediyesi” tarafından organize edildiğini yazan gazete, sözde “Maraş Belediye” Başkanı” Galanos’un Anastasiadis’le görüşmesinde muhtırayı okuduğunu ve insanların başkanlığın önünde toplanmasının protesto gösterisi değil, barışçıl bir etkinlik olduğunu ve belediyenin başkanlıkla arasının bozulduğuna dair yanlış bir izlenim verilmesinin istenmediğini sözlerine ekledi.