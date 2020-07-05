Maraş için hukuki inceleme başlatıldı

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, yeni Rum Başsavcı Yorgos Savvidis ile Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis’in, ilk hamlelerinin Maraş konusunda bilgi sahibi olmak, hukuki açıdan hangi noktada olunduğunu, hükümete ve sözde “Maraş Belediyesi’”ne nasıl dikkatli yasal tavsiyede bulunabileceklerini görmek şeklinde olacağını belirtti

Rum Hukuk Dairesi’nin, Maraş konusunu hukuki açıdan incelemesinin beklendiğini belirtildi.

Kathimerini gazetesi, “Maraş’ı Belirleyen Dengeler Hassas-Hukuk Dairesi Mücadeleye Girerken Kudret Özersay Maraş Konusunu Enternasyonalize Ediyor” başlıklı haberinde, Maraş konusunun arka plana geri dönmesi neticesinde, gerek Rum hükümetinin gerekse sözde “Maraş Belediyesi”’nin , elverişsiz sürprizleri engelleme çabası içerisinde olduklarının görüldüğünü yazdı.

Gazete haberinde Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un geçtiğimiz perşembe günü bir radyo kanalına yaptığı açıklamalara dayanarak, yeni Rum Başsavcı Yorgos Savvidis ile Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis’in, ilk hamlelerinin Maraş konusunda bilgi sahibi olmak, hukuki açıdan hangi noktada olunduğunu, hükümete ve sözde “Maraş Belediyesi’”ne nasıl dikkatli yasal tavsiyede bulunabileceklerini görmek şeklinde olacağını belirtti.

Habere göre Kusios açıklamasında ayrıca, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Maraş’ın açılmasının son aşamaya geldiği şeklindeki ifadesine atıfta bulunarak BM ve AB nezdinde ilgili itirazları yaptıklarını söyledi.

Rum Hükümeti’nin, yeni Başsavcı Yorgos Savvidis’in görüşlerini ortaya koymaya hazır olduğu zaman, ileriki günlerde Maraş konusuyla meşgul olacağını belirten gazete sözde “Maraş Belediyesi’”nin de Hukuk Dairesi’nin “yeni liderliğinden” konu hakkında haber beklediğini de yazdı.

Habere göre sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu gazeteye yaptığı açıklamada gelecekte ne yapılacağı noktasında bilgilendirmeye sahip olmak için Başsavcı’dan konuyu hukuki açıdan incelemesini beklediklerini ifade etti.

Yoannu, Başsavcı tarafından bilgilendirilmeyi beklemeleri dışında gelecek çarşamba günü de avukat Ahilleas Dimitriadis ile bir araya geleceklerini, bu bağlamda her iki görüşü dinledikten sonra da Rum Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçeceklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Maraş’ın açılmasının hayata geçirilmesinin ezberlenen dört cümleyle uygulamaya konulacak bir konu olmadığı, uluslararası toplum tarafından mümkün olan ve kabul edilecek olan önerilerin sunulmasına ve de muhtemel incelemeye de gerekesinim olacak” şeklindeki açıklaması da haberde hatırlatıldı.

Gazete Özersay’ın açıklamasında “asıl önemli olan bunun uluslararası boyutudur” ifadesini kullanarak Maraş konusunu enternasyonalize ettiğini yazdı.

Habere göre Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvurularla “kurumsal yasallaşma” tehlikesinin var olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine gazeteye yaptığı açıklamada, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını savundu.

Dimitriadis, bunun bir yanılgı olduğunu, “işgal altındaki topraklarda, Türkiye’nin kontrolünden başka bir şeyin bulunmadığını” iddia etti.

Gazete aynı haberinin içerisinde eski Rum Başsavcı’nın 17 sayfalık raporunda, KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na yönelik başvurunun sürprizleri gizlemesinin mümkün olduğunu, örneğin; iade yerine tazminat ya da Kıbrıs Rum mal sahibinin Kıbrıs Türk idaresi altında olması önerisinin olabileceğinden söz ettiğini yazdı.

Gazete raporda, geri dönüşün ve tazminatın reddedilmesine yönelik her iki durumun da öngörülemeyen sonuçları beraberinde getireceğinden de söz edildiğini belirtti.

“MARAŞ’TAKİ TAŞINMAZLAR YAKICI SORUN”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde yeni Başsavcı Yorgos Savvidis’in kendisinin de Maraş kökenli olduğuna dikkati çekerek Başsavcı’nın ileriki dönem için Maraş konusunda çözüm bulmaya ve görüş bildirmeye çağrıldığını yazdı.

Gazete gerek hükümetin, gerekse Maraş kökenli Rumların başvurular ve Türkiye aleyhine olan şikayetler konusunda Başsavcı tarafından bilgilendirilmeyi beklediklerini de belirtti.

Maraş kökenli Rumlar tarafından yapılan başvurulara ilişkin iki farklı yaklaşımın var olduğunu belirten gazete, bir tarafın; kapalı Maraş bölgesinde taşınmaz mala sahip olanların toplu başvuruda bulunmasını savunduğunu, diğer tarafın ise paralel bir hareketin beklenen sonucu vermeyeceği aksine daha da karmaşık hale getireceğine inandığını yazdı.

Gazete bu görüşlerin içeriğine ayrıntılı bir şekilde yer verirken yen Rum Başsavcının önünde Maraş’taki taşınmaz mallarla ilgili hukuki argümanlara atıfta bulunan çok sayfadan oluşan yasal görüşlerin bulunduğuna da dikkati çekti.