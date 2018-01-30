Malas, anketleri yanılttı

Güney’de seçim öncesi yapılan anketlerde yüzde 23,1 oy alacağı belirtilen AKEL’in desteklediği bağımsız aday Malas’ın yüzde 30,24 oya ulaşması sürpriz yarattı. Kıbrıs sorununda izlenen politika açısından referandum ilan eden DİKO Başkanı Papadopulos ve onu destekleyen merkez partileri ise hezimete uğradı

Rum başkanlık seçimlerinin Pazar günü yapılacak ikinci turunda, önceki günkü seçimde yüzde 35,51 oy alan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yüzde 30,24 oy alan AKEL’in desteklediği bağımsız aday Stavros Malas yarışmaya hak kazandı.

Malas’ın aldığı oyun, seçim ofisi ve AKEL’in bile beklentilerinin üzerinde olurken Kıbrıs sorununda izlenen politika açısından referandum ilan eden DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve onu destekleyen merkez partileri hezimete uğradı.

Dünkü sayılarını neredeyse tamamen seçim haberlerine ayıran gazetelerden Politis, manşetten verdiği haberi, “Çözüm Ümidi Canlı Kaldı… Seçmenlerin Üçte İkisi Kıbrıs Sorununda ‘Yeni Stratejiyi Reddetti’… Nikolas Papadopulos İstediği Referandumdan Güçlü Bir ‘Ohi’ Ciro Etti… Anastasiadis-Malas İkilisi, 2013’te Olduğu Gibi İkinci Turda Yarışacak” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Nikolas Papadopulos ve adaylığını destekleyen merkez kanadın bu seçimi referandum haline getirdiğini hatırlatan gazete, seçmenin, önerdiği yeni stratejiye onay vermediğini, aksine müzakerelerin kaldığı yerden, Guterres Çerçevesi zemininden devam etmesinden yana tavır takınan iki adayı ikinci tura gönderdiğini yazdı.

Fileleftheros Gazetesi “Yüzde 30,24 İle Sürpriz Yaptı… Stavros Malas, Nikos Anastasiadis İle İkinci Turda – Nikola ve Merkez İçin Hezimet” başlıklı manşet haberinde, seçmenin sadece yüzde 25,74’ünün desteğini alabilen Papadopulos’u yarış dışı bırakıp, Anastasiadis ve Malas’ı ikinci tura göndererek güçlü bir mesaj verdiğine işaret etti.

Haberde, Malas’ın başarısının, seçimi kaybedenlerin başını ağrıttığına işaret edilirken, Malas’ın hem kendi seçim ofisi, hem de AKEL içerisindeki en iyimserlerin bile bu kadar yüksek oy alıp, Nikolas Papadopulos’u iki puan farkla geçmesini beklemediği kaydedildi.

Yüzde 5,65 ile sandıktan dördüncü sırada çıkan ELAM Başkanı Hristos Hristu, oyların yüzde 2,18’ini alan Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ı geride bıraktı. ELAM, Hristu’nun seçimden aldığı sonucu, “partinin, siyasi sahnedeki yerlerini sağlamlaştırması” olarak yorumladı.

Alihtia manşet haberine “Şimdi De İkisi… Gelecek Pazarın İki Adayının Farkı Yüzde 5,27 Puan… İkincilik Yarışında Zafer AKEL’in Adayının Oldu. Merkez Partilerin Adayı Hezimete Uğradı” başlık ve spotlarını attı.

Haravgi de “Halk Değişim İstiyor… Stavros Malas: Kıbrıs Yeni Sayfa Açsın” manşeti ile çıktı.

ANKETLER NE DİYORDU?

Anketlere göre, Anastadiadis yüzde 34,2 ile önde görünüyordu.

Anketler, Akel'in adayı Malas'ın oy oranının yüzde 23,1, bağımsız aday Papadopulos yüzde 22,6 olabileceğine işaret ediyordu. Analistler, Anastasiadis ile Papadopulos veya Malas'ın ikici tura kalabileceği yorumunu yapıyordu.



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