Makarios Hastanesi’nde, üçüncü Kawasaki hastası çocuk

Makarios Hastanesi’nde Kawasaki teşhisiyle tedavi gören erkek çocuğuna üç kez de koronavirüs testinin yapıldığını ancak sonuçlarının negatif çıktığını, bir dördüncü testin daha yapılacağı bildirildi

Güney Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi’nde, Kawasaki teşhisi konulan ve de üçüncü vaka niteliğindeki bir çocuğun daha tedavi gördüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Makarios Hastanesi’nde Kawasaki teşhisiyle tedavi gören erkek çocuğuna üç kez de koronavirüs testinin yapıldığını ancak sonuçlarının negatif çıktığını, bir dördüncü testin daha yapılacağını yazdı.

Habere göre Makarios Hastanesi Pediatri Bölüm Bşkanı Avraam İlia konu hakkında yaptığı açıklamada, bahse konu çocuğa, sonuçları hep negatif çıkan 3 kez koronavirüs testi yapıldığını ancak bir dördüncü testin daha yapılacağını belirtti.

Çocuğun, altı günden beridir tedavi gördüğünü yüksek ateş dışında lenf düğümü iltihabı, konjonktivit, keilitis(dudak iltihabı) gibi şikayetleri bulunduğunu belirten İlia, bu durumda, çocuğun semptomları göstermesi nedeniyle “gayri resmi” Kawasaki vakasına sahip olduklarını söyledi.

İlia, çocuğun kardiyoloji kontrolünden de geçeceğini belirtti.