Lute’un ziyareti 20 Aralık sonrasında

Referans şartları konusunda taraflarla görüşerek uzlaşı aramak için adaya gelecek olan BM diplomatı Lute’un ziyaretinin 20 Aralık sonrasında olmasının beklendiği belirtildi

BM Genel Sekreteri Guterres’in geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs ziyaretinin zamanı konusunda Rum basınında çeşitli tarihler dile getirilmeye devam edilirken; Kıbrıs Rum tarafının bu ziyarete tam anlamıyla “hazır” olduğu iddia edildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Lute’un Gelişine Hazır” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs ziyaretinin büyük olasılıkla 20 Aralık sonrasında gerçekleşeceğini yazdı.

“Referans Şartları” konusunda taraflarla görüşerek uzlaşı aramak için adaya gelecek olan Lute’un ziyaretinin 20 Aralık sonrasında olmasının beklendiğini öne süren gazete, Rum hükümetinin ise bu ziyarete tam anlamıyla hazır olduğunu savundu.

Gazete, Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, Lute’un gelişine, Guterres çerçevesi ve tüm uzlaşı noktalarını raftan indirerek hazırlandığını belirterek, Kıbrıs Rum tarafı için konunun, 30 Haziran veya 4 Temmuz tarihli belge değil, Crans Montana’daki yemekte konuşulanlar olduğunu yazdı.

Habere göre Rum hükümetinden bir kaynak, “Eide belgesinden değil Guterres belgesinden bahsediyoruz” açıklamasında bulunurken, BM Genel Sekreteri Guterres’in “normal bir devletten söz ederken Türk garantilerinin ve müdahale haklarının olduğu bir devleti kastetmediğinin aşikar olduğu” iddiasında bulundu.

Söz konusu kaynak, Lute’un gelişinin 20 Aralık sonrasında olmasının beklendiğini ancak henüz kesin bir bilgi bulunmadığını da vurguladı.

