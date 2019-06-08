Lute, yeni görüşmeler için çabalıyor

BM Genel Sekreterinin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs sorununa müdahil taraflarla temaslarını sürdürdüğünü ve yeni görüşmeler ayarlamak adına çaba sarf ettiği bildirildi

BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs sorununa müdahil taraflarla yeni görüşmeler ayarlamak adına çabalarını sürdürdüğü ancak henüz elle tutulur bir sonuca ulaşmadığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Yeni Bir Randevu İçin Çabalıyor – Müdahil Taraflarla Yeni Görüşmeler İçin Lute Çabası” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs sorununa müdahil taraflarla temaslarını sürdürdüğünü ve yeni görüşmeler ayarlamak adına çaba sarf ettiğini yazdı.

Lute’un Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’la görüştüğünü, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’yle de benzer temaslar gerçekleştirdiğinin düşünüldüğünü yazan gazete, Kıbrıs Rum tarafının, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemleri sürdüğü müddetçe izleyeceği tutumu net biçimde ortaya koymuş olmasından ötürü Lute’un herhangi bir girişiminin sonuç vermesinin ise beklenmediğini savundu.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Rum Radyo Televizyon Kurumu’na (RİK) yaptığı açıklamada, “herhangi bir beklenti olabilmesi için Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerini sonlandırması gerektiğinin herkes tarafından anlaşıldığını” iddia etti.

Ancak Lute’un çabalarından hiçbir şekilde vaz geçmediğini ve gelişmelere bağlı kalmadığını ifade eden Hristodulidis, “müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerinin nasıl oluşabileceğini görmek için BM Genel Sekreterinin talimatları doğrultusunda hareket ediyor” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteriyle gerçekleştirdiği son görüşmede müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çeşitli senaryoları ele aldığını belirterek, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemlerini sona erdirdiği varsayılarak hareket edildiğinde, müzakerelerin yeniden başlaması için üç seçenek olduğunu iddia etti.

Hristodulidis, “Sürecin nasıl başlayabileceğini görmemiz için Lute’la iki liderin ortak bir görüşmesi olabilir, iki liderin BM Genel Sekreteriyle ortak bir görüşmesi olabilir ya da Crans Montana zirvesi gibi bir görüşme olabilir. Tüm bu fikirler canlıdır ve hepsini destekliyoruz. Başkan Anastasiadis bunları önerdi ve bunlardan hangilerinin olabileceğini görmek adına kulis faaliyetleri yapılıyor” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına, Kıbrıs sorununa müdahil herkesin destek vermesi gerektiğini de vurguladı.

Denya’da son dönemde yaşanan olaylara da değinen Hristodulidis, Dışişleri Bakanlığının BM’yle sürekli temas halinde olduğunu, hedeflerinin ise, bu tür olayların tekrar etmemesi ve Kıbrıslı Rumların bölgedeki haklarının korunması olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, konunun BM’yle ele aldıkları bir konu olduğunu, Denya’daki durumun nasıl oluştuğunun bilindiğini ve bölgedeki Kıbrıslı Rumların haklarının çiğnenmemesi adına BM’yle birlikte çalıştıklarını da sözlerine ekledi.