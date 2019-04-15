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Lute'un yeni girişiminin sonucu merakla bekleniyor

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Lute'un yeni girişiminin sonucu merakla bekleniyor
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 BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un referans şartlarında anlaşma hedefiyle başlattığı kaydedilen inisiyatifin sonucunun büyük bir merakla beklendiği haber verildi.

Haravgi “BM’den Referans Şartlarıyla İlgili Çağrı” başlığıyla manşete çektiği haberinde Lute’un bu yeni çabasının, Genel Sekreter’in iyi niyet misyonu raporunu Güvenlik Konseyi’ne (bugün) sunacağı zamana denk geldiğine de dikkat çekti.

Habere göre BM’nin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten referans şartlarında anlaşmaya varmak için siyasi irade göstermelerini istemesi  bekleniyor.

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