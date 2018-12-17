Lute, niyet yoklaması yapıyor

Kıbrıs’taki temaslarına dün Anastasiadis’le görüşerek başlayan, bugün de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşecek olan Lute’un, adada düşünülenden daha uzun kalacağı ve ikinci tur görüşmeler de gerçekleştireceğinin düşünüldüğünü yazan gazete, Lute’un dünkü görüşmede Anastasiadis’e bir dizi sorular yönelterek niyet yoklaması yaptığı bildirildi

BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Fileleftheros gazetesi “Lute Niyetleri Kaydetti – Niyet Yoklaması” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü, görüşmeye beraberinde soru listesiyle gittiğini iddia etti.

Kıbrıs’taki temaslarına dün Anastasiadis’le görüşerek başlayan, bugün de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşecek olan Lute’un, adada düşünülenden daha uzun kalacağı ve ikinci tur görüşmeler de gerçekleştireceğinin düşünüldüğünü yazan gazete, Lute’un dünkü görüşmede Anastasiadis’e bir dizi sorular yönelterek niyet yoklaması yaptığını öne sürdü.

Gazete, Lute’un ilk olarak tarafların niyetlerini öğrenme ve ikinci tur görüşmelerde kartlarını açma niyetinde olduğunun anlaşıldığını belirterek Lute’un dün Anastasiadis’e sorular yönelttiğini, cevapları not ettiğini ve hiçbir yorumda da bulunmadığını iddia etti.

Lute’un beraberinde herhangi bir belge de getirmediğini ve Anastasiadis’le yeniden görüşeceğini dile getirmekle yetindiğini vurgulayan gazete, Anastasiadis’in ise, üzerinde uzlaşılmış çözüm şekli olan iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümünün dışında herhangi bir çözüm şeklinin tartışılmasının söz konusu olmadığını Lute’a ilettiğini öne sürdü.

Habere göre Anastasiadis, çözüm sonrasında yaşanabilecek sorunlardan kaçınılması ve daha işlevsel bir çözüm için ortaya attığı desantralize federasyon fikri hakkında da Lute’a bilgi verdi.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Lute-Anastasiadis görüşmesinin yapıcı ve verimli geçtiğini, Lute’un, Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşmesinin ardından Anastasiadis’le yeniden bir araya geleceğini söylediğini aktardı.

Prodromu, görüşmenin referans şartları ve Kıbrıs sorununun diğer kritik konularını içerdiğini belirterek müzakereler için kritik görüşmeler yapıldığını, bu yüzden fazla yorum yapmaktan kaçınılmasının iyi olacağını vurguladı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Yavaş Yavaş Öze Giriliyor – Jane Holl Lute’un İki Liderle İlk Görüşmeleri Genel Nitelikte - Gel-Git’le Öze Giriyor” başlıkları altında verirken, Rum Sözcü Prodormu’nun dünkü açıklamasında “şu an için yazılı bir şey olmadığını” söylediğini belirterek böylelikle aslında bir belge olduğu ve sonradan sunulacağını dolaylı yoldan doğruladığı yorumunda bulundu.

Gazete ayrıca, Anastasiadis’in Lute’la görüşmesinin “baş başa” olmadığını, görüşmede Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, sözcü Prodromos Prodromu ve diplomatik büro şefi Kiriakos Kuros’un da hazır bulunduklarını aktardı.

Politis gazetesi ise haberini “Söylemeye Değil Dinlemeye Geldi – Referans Şartlarını Lute Değil İki Taraf Belirleyecek – Şartların Yapısı İçin Liderleri Bekliyor” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Lute-Anastasiadis görüşmesinin “ referans şartlarının yapısı ve içeriğine ilişkin ciddi bir görüşme olduğunu” belirterek Lute’un Anastasiadis’e sorular yönettiğini, aynı şeyi bugün Akıncı’ya da yapmasının beklendiğini yazdı.

Lute’un Salı sabahı yeniden Anastasiadis’le görüşme ihtimalinden söz eden gazete, Akıncı’yla da ikinci bir görüşme gerçekleştirmesinin olası göründüğünü belirtti.

Gazete, Lute’un ayrıca Anastasiadis’e, Aralık ayı sonuna kadar bir sonuca ulaşılabileceği şeklindeki düşüncesine karşın, geçtiğimiz dönemde Kıbrıs sorununu derinden incelemesi sebebiyle sürecin Ocak ayına sarkacağını belirttiğini iddia etti.

Gazete ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının, hiçbir açıklamada bulunmayan ve BM’nin Lefkoşa’daki İyi Niyet Misyonu Ofisi’ne bile tam bilgi vermeyen Lute’un çalışma şeklinde saygı duyacağını ve kamuoyuna yönelik açıklamalarını kısıtlayacağını da yazdı.

KİPRİANU

Öte yandan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastasiadis’in Lute’a “net konuşmasını dilediğini” ifade etti.

Kiprianu, değerlendirme yapmadan önce Lute’un temaslarının sonuçlarını görmeyi bekleyeceğini de ifade etti.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Lute’un Adada Sürekli Temasları – Lute Bugün A