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Lute'nin liderlerle görüşme tarihi belli oldu

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Kıbrıs sorununa taraf olan ülkelerle, müzakerelerin yeniden başlaması çabaları çerçevesinde temaslarda bulunması için atanan Amerikalı BM yetkilisi Jane Holl Lute’un, 21-22 Temmuz tarihlerinde adaya geleceğini ve 23 Temmuz Pazartesi günü liderlerle görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi

Lute'nin liderlerle görüşme tarihi belli oldu
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 BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki taraflar ve Yunanistan ile Türkiye’de temaslarda bulunma göreviyle atadığı danışman Jane Holl Lute’un 23 Temmuz’da liderlerle görüşeceği iddia edildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Kıbrıs sorununa taraf olan ülkelerle, müzakerelerin yeniden başlaması çabaları çerçevesinde temaslarda bulunması için atanan Amerikalı BM yetkilisi Jane Holl Lute’un, 21-22 Temmuz tarihlerinde adaya geleceğini ve 23 Temmuz Pazartesi günü liderlerle görüşmeler gerçekleştireceğini iddia etti.
Fileleftheros; “Tarihler Belirlendi – Lute İki Liderle 23 Temmuz Tarihinde Belirleyici Nitelikli Görüşme Gerçekleştirecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Lute’nin 23 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşeceğini iddia etti.
Gazete, Rum hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lute’un 23 Temmuz’da Anastasiadis’le görüşeceğini, aynı gün Akıncı’yla da görüşmesinin beklendiğini belirtti.
Akıncı’nın en son yaptığı açıklamada, Lute’un 23 Temmuz’da adada olacağını söylediğini aktaran gazete, bu gelişmeler ışığında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hafta içerisinde KKTC’ye gelmesi olasılığının bulunduğunu da öne sürdü.
HRİSTODULİDİS
Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, “Active” radyo istasyonuna Kıbrıs sorunu ve Lute’un ziyaretine ilişkin açıklamada bulunduğunu ve Lute’un ziyaretlerinin “doğru yönde atılmış bir adım olacağını” söylediğini yazdı.
Habere göre Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin son Kıbrıs raporunda, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “çözüm şeklinin değişmesine ilişkin düşüncelerine yer verdiğini” iddia ederek, “müzakerelerin temelinin değişmesine ilişkin bu Türk tezi, Lute’un Türkiye temaslarında ele alacağı bir konudur” dediğini aktardı.
Hristodulidis açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretine de değinerek, “Beklemediğimiz bir şey duymadık” dedi.
Kendilerini öncelikli olarak ilgilendiren şeyin, Kıbrıs sorununun ana konu olacağı Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Erdoğan’ın yapacakları görüşme olduğunu dile getiren Hristodulidis, bu görüşmede garantiler-güvenlik konularının da gündeme gelmesini beklediklerini vurguladı.

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