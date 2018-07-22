"Lute liderler arasında yüz yüze görüşme hedefliyor"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, iki toplum lideri arasında kendisinin de katılacağı açık gündemli bir yüz yüze görüşme hedefiyle çalıştığı iddia edildi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, iki toplum lideri arasında açık gündemli bir yüz yüze görüşme hedefiyle perde gerisinde çalışmaya başladığı öne sürüldü.

Simerini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 15.30’da, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de 11.30’da görüşecek olan Lute’un liderler arasında, kendisinin de katılacağı açık gündemli bir görüşme için perde gerisinde hazırlık yaptığını yazdı. Gazete, Kıbrıslı Türk müzakereci ve Rum dengi arasında serbest görüşmeler başlamasına da sıcak baktığını öne sürdü.

“Güvenilir ve teyit edilmiş bilgileri” kaynak gösteren gazete “Flaş: Akıncı-Anastasiadis Yüz Yüze Görüşmesi ‘Kundakta’ ” başlığıyla aktardığı haberinde, liderler görüşmesi için gerekli nabız yoklamalarının perde gerisinde yapıldığını, Rum Başkanlık Sarayı’nın “olumlu cevap verdiğini” ancak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan “henüz olumlu ya da olumsuz bir işaret gelmediğini” savundu.

Gazetenin iddiasına göre “açık gündemli bir liderler görüşmesi için nabız yoklandığı bilgisini doğrulayan” Rum Başkanlık Sarayı kaynakları “Kıbrıs Türk tarafında irade değişikliği görmedikleri için beklenti sepetini küçük tuttuklarını” söylediler.

Haberde, Lute’un müzakereciler arasında serbest (gündemsiz) hazırlık görüşmelerinin başlamasına ve bu görüşmelerin, Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferansın “mayası” olarak işleyecek yapılandırılmış bir diyalogla sonuçlanmasına da sıcak baktığı öne sürüldü. Kıbrıs sorununun dış yönleri için Ankara ve Atina ile yapılması gereken istişareler konusunda da aynı frekansta hareket ettiği belirtildi.

Kıbrıs’taki tarafların, Lute ile görüşmelerinin sonuçlarını nasıl ortaya koyacakları konusunda bir ilke anlaşmasına varmaları için iki tarafın da BM Kıbrıs grubu ile direkt iletişim halinde olduğunu belirten gazeteye göre, Jane Holl Lute, tarafların ses tonlarını düşük tutmasını ve prosedürün yeniden toparlanması gereğine dair ortak mesajlar vermesini istiyor. Aleni açıklama yapmamaya karar veren Lute’un perde gerisinde taraflara, olumlu mesajlar vererek misyonuna (Lute’un) zaman tanıma çağrısı yaptığı da habere eklendi.



