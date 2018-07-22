banner107
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
35 0
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
36 0
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
89 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
45 0
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
333 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
69 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
64 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
81 0
banner82
banner147

"Lute liderler arasında yüz yüze görüşme hedefliyor"

banner27

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, iki toplum lideri arasında kendisinin de katılacağı açık gündemli bir yüz yüze görüşme hedefiyle çalıştığı iddia edildi

"Lute liderler arasında yüz yüze görüşme hedefliyor"
banner137

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, iki toplum lideri arasında açık gündemli bir yüz yüze görüşme hedefiyle perde gerisinde çalışmaya başladığı öne sürüldü.
Simerini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 15.30’da, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de 11.30’da görüşecek olan Lute’un liderler arasında, kendisinin de katılacağı açık gündemli bir görüşme için perde gerisinde hazırlık yaptığını yazdı. Gazete, Kıbrıslı Türk müzakereci ve Rum dengi arasında serbest görüşmeler başlamasına da sıcak baktığını öne sürdü.
“Güvenilir ve teyit edilmiş bilgileri” kaynak gösteren gazete “Flaş: Akıncı-Anastasiadis Yüz Yüze Görüşmesi ‘Kundakta’ ” başlığıyla aktardığı haberinde, liderler görüşmesi için gerekli nabız yoklamalarının perde gerisinde yapıldığını, Rum Başkanlık Sarayı’nın “olumlu cevap verdiğini” ancak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan “henüz olumlu ya da olumsuz bir işaret gelmediğini” savundu.
Gazetenin iddiasına göre “açık gündemli bir liderler görüşmesi için nabız yoklandığı bilgisini doğrulayan” Rum Başkanlık Sarayı kaynakları “Kıbrıs Türk tarafında irade değişikliği görmedikleri için beklenti sepetini küçük tuttuklarını” söylediler.
Haberde, Lute’un müzakereciler arasında serbest (gündemsiz) hazırlık görüşmelerinin başlamasına ve bu görüşmelerin, Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferansın “mayası” olarak işleyecek yapılandırılmış bir diyalogla sonuçlanmasına da sıcak baktığı öne sürüldü. Kıbrıs sorununun dış yönleri için Ankara ve Atina ile yapılması gereken istişareler konusunda da aynı frekansta hareket ettiği belirtildi. 
Kıbrıs’taki tarafların, Lute ile görüşmelerinin sonuçlarını nasıl ortaya koyacakları konusunda bir ilke anlaşmasına varmaları için iki tarafın da BM Kıbrıs grubu ile direkt iletişim halinde olduğunu belirten gazeteye göre, Jane Holl Lute, tarafların ses tonlarını düşük tutmasını ve prosedürün yeniden toparlanması gereğine dair ortak mesajlar vermesini istiyor. Aleni açıklama yapmamaya karar veren Lute’un perde gerisinde taraflara, olumlu mesajlar vererek misyonuna (Lute’un) zaman tanıma çağrısı yaptığı da habere eklendi. 

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.