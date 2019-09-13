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Lute, Anastasiadis'in üretken bağlılığından memnunmuş

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Lute, Anastasiadis'in üretken bağlılığından memnunmuş
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BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup göndererek “ciddi ilerleme adımları olduğunu ve bunun devam için umuda yol açtığını” söylediği iddia edildi.

Rum haber kaynakları, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdiğini duyurduğunu belirttiler.

Habere göre Lute, Anastasiadis’e gönderdiği mektupta, “son ziyaretinde gerçekleştirdiği temasların ciddi ilerleme adımları atılmasına sebep olduğunu, bunun da devam için yaratıcı bir umudu açtığını” ifade etti.

Anastasiadis’in “çabalara yönelik çok üretken bağlılığından duyduğu memnuniyeti” de dile getiren Lute, “en kısa sürede yeniden görüşme arzusunu” da ifade etti.

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