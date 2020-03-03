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Limasol’da Corona Virüsü şüphesi

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Milano’dan Kıbrıs’a gelen Asya kökenli bir erkekte Corona Virüsü şüphesine rastlandı. Söz konusu hasta Limasol Hastanesi'nde karantinaya alındı

Limasol’da Corona Virüsü şüphesi

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Limasol Genel Hastanesi'nde olası bir Corona Virüsü vakasının takip edilmekte olduğunu açıkladı.

Yoannu, şahsi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olası Corona Virüsü vakasının, bir ay kaldığı Milano’dan, 25 Şubat tarihinde adaya dönmüş olan Asya kökenli bir erkek şahıs olduğunu ifade etti. Yoannu, söz konusu kişinin, teyit edilmiş bir Corona Virüsü vakasıyla temasta bulunmuş olmasının muhtemel olduğunu ve şahsın, ateşinin çıkmasının ardından hastaneye gittiğini belirtti.

Söz konusu kişiyle ilgili olarak, ilgili protokollerde öngörülen prosedürün izlendiği belirten Yoannu, şahısla temasta bulunan iki kişinin de izole edildiğini ve Nöroloji ile Genetik Enstitüsünden gelecek sonuçların beklendiğini sözlerine ekledi.

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