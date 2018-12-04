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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Limasol ve Baf’ta otobüs şoförleri grevde

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Limasol ve Baf’ta otobüs şoförleri grevde
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Rum Ulaştırma Bakanlığı’yla anlaşma imzalayan otobüs şirketlerinin Limasol ve Baf’ta başlattıkları grev dün ikinci gününe girdi.
Alithia ve diğer gazeteler, Limasol ve Baf’ta otobüs hizmetleri veren şirketlerin çalışanlarının, Rum Ulaştırma Bakanlığı’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle maaşlarını alamadıkları için önceki gün başlattıkları grevin, sorunun çözülmemesi sebebiyle dün de devam ettiğini yazdılar.
Gazete, otobüs şirket ve şoförlerinin, Rum Ulaştırma Bakanlığı’nı suçladıklarını ve sözleşme süreleri olan 2020 yılına kadarki maaşlarının ödeneceği garantisinin verilmesini talep ettiklerini belirtirken, grevden çok sayıda vatandaş ve öğrencilerin de etkilendiklerini vurguladı.

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