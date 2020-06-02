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Limasol - Lefkoşa anayolu üzerinde 3 kilo hintkeneviri ele geçirildi

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Limasol - Lefkoşa anayolu üzerinde 3 kilo hintkeneviri ele geçirildi

Rum Narkotik Şube polislerinin, geçtiğimiz gün, Limasol-Lefkoşa yolu üzerinde seyretmekte olan ve 50 yaşındaki bir kişi tarafından kullanılan aracın içerisinde 3 kiloyu aşkın hintkeneviri bulduğu belirtildi.  
Alithia gazetesi, Rum polisinin, kontrol için durdurduğu aracın içerisinde, 3 kilo 136 gr hintkeneviri tespit ettiğini ve Güney Lefkoşa sakini 50 yaşındaki adamı tutukladığını yazdı.
Habere göre polis, 50 yaşındaki sürücünün yanı sıra olayla ilgili olarak 48 yaşındaki bir başka kişiyi de tutukladı.
Larnaka Mahkemesi her iki zanlı hakkında 3’er gün tutukluluk emri verdi. 

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