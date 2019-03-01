Limasol Karnavalı başladı

Paskalya öncesindeki perhizin başlangıcı olan “Kathara Deftera’”dan (Temiz Pazartesi) 11 gün önce düzenlenen Limasol’daki “Tsiknopempti” kutlamalarının, Karnaval Kraliçelerinin şehre girmesiyle dün başladığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, 11 günlük Limasol Karnavalı’nın başlangıcına işaret eden bu kutlamalara Limasol halkının yoğun ilgi gösterdiğini yazdılar.

Öte yandan Alithia gazetesi Limasollu olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün çalışmalarına kısa bir ara vererek dünkü “Tsiknopempti” kutlamalarına katıldığını yazarken Anastasiadis’in mangalda hellim pişirdiği fotoğrafa da yer verdi.