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Limasol'da büyük yangın

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Limasol'da büyük yangın
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 Limasol’a bağlı “Malya”(Bağlarbaşı) ve Pahna köyleri arasındaki bölgede bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Rum haber kaynaklarına göre, yangın söndürme çalışmalarına 7 itfaiye aracı, Rum İtfaiye Birimi’ne bağlı 2 helikopter ile Orman Dairesi’ne ait uçak katılıyor. 

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