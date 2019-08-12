Limasol'da büyük yangın

Limasol’a bağlı “Malya”(Bağlarbaşı) ve Pahna köyleri arasındaki bölgede bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Rum haber kaynaklarına göre, yangın söndürme çalışmalarına 7 itfaiye aracı, Rum İtfaiye Birimi’ne bağlı 2 helikopter ile Orman Dairesi’ne ait uçak katılıyor.