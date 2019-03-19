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Limasol'da bugüne kadarki en fazla uyuşturucu miktarı ele geçirildi

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Limasol'da bugüne kadarki en fazla uyuşturucu miktarı ele geçirildi
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Limasol’da dün gece 100-140 kilo hintkeneviri ele geçirildi.
Politis dün gece Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonla Güney Kıbrıs’ta bugüne kadarki en büyük miktardaki uyuşturucuyu ele geçirdiğini ve kesin miktarının bugün belirleneceğini yazdı.
Habere göre operasyon, bir Avrupa ülkesi tarafından yapılan, geçen hafta Limasol Limanı’na ulaşması beklenen bir konteynır içerisinde büyük miktarda hintkeneviri bulunduğu ihbarı üzerine düzenlendi. Konteynırın Limasol Gümrüğü’nden çıkıp İpsona’ya ulaşması beklendi ve ardından İngiliz Üs polisinin işbirliğiyle operasyon düzenlendi.
Habere göre, bu kapsamda yakalanan 2’si Rum 4 kişi bugün tutuklama emri için mahkeme karşısına çıkartılıyor. (Rum haber kaynakları sabaha kadar yakalanan kişi sayısının 6 olduğu haberini verdi).
Alithia “Narkotiğin Operasyonundan Sonra İpsona’da 100 Kilodan Fazla Hintkeneviri Bulunan Konteynır Saptandı… İkisi Kıbrıslı Rum 4 Kişi Olay Yerinde Yakalandı” başlıklı haberinde tutuklanan yabancı uyrukluların olayla alakaları olmadığını belirterek, Rumlardan biri tarafından yükün tahliyesine yardım etmeye çağrıldıklarını söylediklerini yazdı.
Fileleftheros, operasyonla ele geçirilen hintkeneviri miktarını 200 kilo, piyasa değerini ise 1 milyon 200 bin Euro’nun üzerinde olarak verdi.

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