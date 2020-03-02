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Limasol'da bir korona virüsü şüphesi daha

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Limasol'da bir korona virüsü şüphesi daha

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Limasol Genel Hastanesinde olası bir korona virüsü vakasının takip edilmekte olduğunu açıkladı.
Rum haber kaynaklarına göre Yoannu, şahsi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olası korona virüsü vakasının, bir ay kaldığı Milano’dan, 25 Şubat tarihinde adaya dönmüş olan Asya kökenli bir erkek şahıs olduğunu ifade etti.
Yoannu, söz konusu kişinin, teyit edilmiş bir Korona virüsü vakasıyla temasta bulunmuş olmasının muhtemel olduğunu ve şahsın, ateşinin çıkmasının ardından hastaneye gittiğini belirtti.
Söz konusu kişiyle ilgili olarak, ilgili protokollerde öngörülen prosedürün izlendiği belirten Yoannu, şahısla temasta bulunan iki kişinin de izole edildiğini ve Nöroloji ile Genetik Enstitüsünden gelecek sonuçların beklendiğini sözlerine ekledi.

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