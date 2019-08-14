Limasol'da bir erkek cesedi bulundu

Limasol’da terk edilmiş bir bina içerisinde erkek cesedi bulunduğu, cesedin Kıbrıslı bir Türk’e ait olabileceği bildirildi.

Rum haber kaynakları, bugün öğle saatlerinde, Limasol’da terk edilmiş bir bina içerisinde bir erkek cesedinin bulunduğunu bildirdiler.

Bir vatandaş tarafından bulunan cesedin Kıbrıslı bir Türk’e ait olabileceği iddialarına yer verilen haberlerde, şahsın evsiz olduğu bilgileri de yer aldı.

Habere göre olay yerinde yapılan ilk incelemede ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.