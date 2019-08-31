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Limasol'da 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Limasol'da 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Limasol’da önceki gün, 45 yaşındaki Yunan ile 46 yaşındaki Rum’un tasarrufunda 34 kilo hintkeneviri bulunduğu ve şahısların tutuklandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Narkotik Polisi tarafından İngiliz Üs Polisi işbirliğiyle düzenlenen operasyonda, Kolossi köyündeki bir çiftlikte 34 poşet içerisinde 34 kilo hintkeneviri bulunduğunu yazdı.
Gazete, tutuklanan iki şahsın dün, üs mahkemesine çıkarıldığını ve aleyhlerinde beşer günlük tutukluluk emri verildiğini kaydetti.
Gazete, bir diğer haberinde de, 2017 yılında Güney Kıbrıs’ta 16 kişinin aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiğini yazdı.

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