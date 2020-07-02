Limasol bölgesindeki baz istasyonları kundaklandı

Limasol bölgesinde dün sabaha yakın baz istasyonlarından yaşanan kundaklamaların ilki Palodia’daki telekomünikasyon istasyonunda, diğerinin Limasol-Trodos yolu üzerindeki antende, sonuncusunun ise Çiriu Stadyum bölgesindeki antende çıktı

Limasol bölgesinde dün sabaha yakın, cep telefonu antenlerine (baz istasyonu) yönelik üç kundaklama girişimi yapıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, ilk yangının, Palodia’daki telekomünikasyon istasyonunda, diğerinin Limasol-Trodos yolu üzerindeki antende, sonuncusunun ise Çiriu Stadyum bölgesindeki antende çıktığını yazdı.

Palodia’daki ilk yangının kendi başına söndüğünü ancak istasyonun bir bölümünün tahrip olmasına yol açtığını yazan gazete, Limasol-Trodos yolundaki antendeki yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü belirtirken kabloların yangın nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

Gazete, ilk görünüşe göre 3 yangının da kasti olarak çıkarıldığını, polisin olaylarla ilgili araştırma başlattığını yazdı.

Gazete, yetkililerin açıklamasına dayanarak antenlerin yangınlar nedeniyle büyük zarar görmediğini ancak telekomünikasyon ağında sıkıntıların yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

Habere göre Limasol’da son dönemlerde artan antenlere yönelik saldırı olayları, 5 G sisteminin uygulanmasına yönelik tepkiyi teşkil ettiği düşünülüyor.

Öte yandan Haravgi gazetesi antenlere yönelik saldırı olaylarına atıfta bulunarak geçtiğimiz Nisan ayından düne kadar 4 kundaklamanın gerçekleştirildiğini yazdı.