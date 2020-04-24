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Libya’daki savaş Kıbrıs üzerinden

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Türkiye’nin Libya’daki iş savaş sebebiyle bu ülkeye yönelik askeri uçuşlarını Güney Lefkoşa hattı üzerinden gerçekleştirdiği ve BM kararlarını çiğnediği iddia edildi

Libya’daki savaş Kıbrıs üzerinden

Rum basını, Türkiye’nin Libya’daki iş savaş sebebiyle bu ülkeye yönelik askeri uçuşlarını Lefkoşa FIR hattı üzerinden gerçekleştirdiği ve BM kararlarını çiğnediğini iddia etti.
Fileleftheros gazetesi, “Libya’daki Savaş Kıbrıs Üzerinden – Rusya ve Türkiye’nin İkmalleri Lefkoşa FIR’ı Üzerinden” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye ve Rusya’nın, Libya’daki iç savaşta destekledikleri taraflara askeri ikmalleri Lefkoşa FIR hattı üzerinden yaptıkları iddiasında bulundu.
Gazete, özellikle Türkiye’nin, Yunanistan’ın bu tür uçuşların kendi hava sahası üzerinden gerçekleşmesini sınırlamasının ardından Lefkoşa FIR hattını yoğun şekilde kullandığını, geçtiğimiz Perşembe günü neredeyse aynı anda beş askeri uçağın Lefkoşa FIR hattından geçerek Libya’ya gittiğini öne sürdü.
Söz konusu uçaklara ilişkin ayrıntılara da yer veren gazete, Rum hükümetinin ise bu uçuşları “sıradan yüksek irtifa uçuşları” şeklinde nitelendirdiğini belirtti.

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