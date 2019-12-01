Libya ile anlaşmaya kınama

Rum Dışişleri Bakanlığı, Münhasır Ekonomik Bölgelerin belirlenmesi konusunda Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmayı kınadı

Türkiye ile Libya arasında Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi konusunda varılan anlaşma, Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla kınandı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Doğu Akdeniz’de Oyunlar – Dışişleri: Türkiye Uluslararası Hukuku Çiğniyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de rol kapma oyunu çerçevesinde gerginliği arttırdığını iddia ederek, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaya dair Türkiye basınında yer alan haberlere geniş yer ayırdı.

Gazete, söz konusu anlaşmaya Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın tepkisinin ardından dün de Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama geldiğini ve açıklamada, Türkiye’nin uluslararası hukuku çiğnediğinin ifade edildiğini belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında özetle, Türkiye’nin Libya’yla vardığı “uzlaşı memorandumunun, hukuki sonuçlar doğuramayacağı ve gerek Kıbrıs Cumhuriyeti gerekse diğer kıyı devletlerinin yasal haklarını etkileyemeyeceği” iddiasında bulunuldu.

Türkiye’nin, Uluslararası Deniz Hukuku Anlaşması’nı çiğnediği öne sürülen açıklamada, Türkiye’nin bu konudaki “dayanaksız tez ve taleplerinin reddedildiği, bu tez ve taleplerin BM’ye gönderilecek resmi bir mektupla yanıtlanacağı” vurgulandı.

Gazete haberinin devamında, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın dün Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları arasında yapılan telefon görüşmelerinde de ele alındığını aktardı.

Habere göre Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız konuya ilişkin açıklamasında, telefonda görüşen üç bakanın, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaların “dayanaksız olduğu” görüşünde birleştiklerini ifade etti.

Hafız ayrıca, uluslararası anlaşmalar imzalama yetkisini Libya hükümetine veya bakanlar kuruluna (başbakana değil) veren “Skhirat Anlaşması’nın” 8’inci paragrafı uyarınca, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın hukuki dayanağının bulunmadığını da öne sürdü.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Türkiye Çarpıtıyor ve Kandırıyor” başlıkları altında verirken Rum Dışişlerinin yanı sıra siyasi partilerinden de Türkiye’ye kınama geldiğini yazdı.

Habere göre DİSİ, AKEL, DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı ve Çevreciler yaptıkları açıklamalarda Türkiye’yi kınadılar.

AKEL’in açıklamasında ayrıca, Türkiye ile Libya arasındaki “anlayış memorandumunun, MEB sınırlarının belirlenmesi olmadığı, bu yönde niyet belirtme olduğu” iddiasında da bulunuldu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Ankara ‘Ateşi Yaktı’ – Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’da Kaynama ve Sert Tepkiler”.

Haravgi: “Türkiye-Libya Arasında Olası MEB Sınır Belirlemesi Yasadışı”.