banner107
banner69
8 0
Enes Ünal tarihe geçti
Enes Ünal tarihe geçti
58 0
 
50 0
6 0
Doğan, Türkiye’de bileniyor
Doğan, Türkiye’de bileniyor
23 0
Hascan yuvaya dönüş yolunda
Hascan yuvaya dönüş yolunda
270 0
Bağımsızlık halinde Messi serbest
Bağımsızlık halinde Messi serbest
41 0
banner82

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi 'SOS' veriyor

banner27

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi 'SOS' veriyor

 Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım servisinde 4 doktorun görev yaptığı ve hastaların hayatının “tehlikede” olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “İnsaf, Hastalar Tehlikede” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, doktorlar ile Rum Sağlık Bakanlığı arasındaki çatışmaların, doktorları istifaya götürdüğünü ve en önemli servislerden biri olan yoğun bakım servisinde, yalnızca 4 doktorun hizmet verdiğini yazdı.

Gazete, bazı doktorların yoğun bakım servisinde görev yapabilmek üzere eğitim aldığını, ancak bu bölümde görev almayı çeşitli nedenlerle reddettiğini kaydetti.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın önce diğer hastanelerden bölüme doktor takviyesi yapılmasını, ardından da Yunanistan’dan doktor getirmeyi önerdiği, ancak bu önerinin, hastanedeki doktorlar tarafından kabul edilmediği ifade edildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.