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“Lefkoşa FIR hattı sınırlarında ABD ve Rusya arasında olay”

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“Lefkoşa FIR hattı sınırlarında ABD ve Rusya arasında olay”

Fileleftheros gazetesi, “Lefkoşa FIR hattı sınırlarında ABD ve Rusya arasında olay” başlıkla yer verdiği bir haberinde, Lefkoşa FIR hattının güneydoğu kısmında, ABD ile Rusya’nın Suriye’deki savaş faaliyetleriyle ilişkili olan Amerikan ve Rus savaş uçaklarının yer aldığı ciddi olaylar kayda geçirildiğini yazdı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayda Rus savaş uçaklarının Amerikan casus uçaklarını engellediklerini yazan gazete, Amerikan casus uçaklarının varlığının, bu olayın ardından, birkaç günlüğüne kesildiğini, ardından bunlardan bir tanesinin geçtiğimiz haftanın sonunda yeniden bölgeye geldiğini ekledi.

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