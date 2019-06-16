 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Beş köyü dolu vurdu
Beş köyü dolu vurdu
85 0
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
109 0
 
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
34 0
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”
9 0
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
119 0
Şampiyon Hamitköy Masterleri
Şampiyon Hamitköy Masterleri
58 0
Dünya Kupası Ukrayna'nın
Dünya Kupası Ukrayna'nın
13 0
banner82

Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı

banner27

banner315
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
banner267

Bölgeyi etkisi altına alan yağışlı hava sistemi Güney Kıbrıs’ta zarara neden oldu. 

Rum basınına göre bugün öğleden sonra Güney Kıbrıs genelinde, özellikle de Lefkoşa’nın Rum Kesimi'nde şiddetli rüzgar ve dolu yağışı görüldü. 

16.30 sıralarında Güney Lefkoşa'nın Strovolo semtinde çıkan hortum park halindeki 3 otomobili devirdi. Bazı kaynaklar devrilen araç sayısını 4 olarak duyurdu. 

İtfaiye Strovolo, Lakadamya ve Engomi bölgelerinden 40’ın üzerinde yardım çağrısı aldı. Su baskınları, araçların yağmur suları nedeniyle yolda mahsur kalması ve ağaçların devrilmesi nedeniyle itfaiye, Rum Sivil Savunma Teşkilatı’ndan da yardım istedi. İlk belirlemelere göre yaşanan olaylarda yaralanan olmadı. 

Baf’ta ise yıldırım düşmesi sonucunda orman yangını çıktı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde bu sabah turuncu alarm verilmiş ve  halka uyarıda bulunulmuştu. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.