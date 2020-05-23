Larnaka’ya bağlı Piyale Paşa bölgesine çok katlı 2 bina dikiliyor

Larnaka’ya bağlı Piyale Paşa’da, 92 metre yüksekliğinde iki binanın inşa edilmesinin düşünüldüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Şehircilik Dairesi’ne sunulan ve olumlu yönde görüş verilen “Naoc Project” çerçevesinde, 92 metre yüksekliğinde, 12 kattan oluşan “Posidona” ve “Apollona” isimli iki binanın inşa edilmesinin planlandığını yazdı.

Habere göre binaların, Kastella sahilinden yaklaşık 200 metre kuzeybatısındaki, Piyale Paşa sokakları kavşağında, şehrin güney ucundaki “Paputsoskies” mevkiindeki Sotiras sınırları içerisine inşa edilecek.

Binaların inşa edileceği alanın, Larnaka Belediye sınırları içerisinde olduğunu ve projenin inceleme altında olduğunu yazan gazete, çalışmanın yapılacağı yerin Piyale Paşa yolu üzerinde olduğunu belirtti.