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Larnaka’da infial

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62 yaşındaki Dali sakini bir adamın mandıradaki hayvanlarla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı

Larnaka’da infial
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Rum polisinin, toplumda da infial yaratan inanılmaz bir olayı araştırdığı ve hayvanlarla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen ve suçunu kabul eden 62 yaşındaki Dali sakini bir adamı tutukladığı belirtildi. 

Politis gazetesi, polis tarafından araştırılan bu inanılmaz olayın, Larnaka’ya bağlı Hirokitias bölgesindeki bir mandıra sahibinin, hayvanlarının son dönemlerde izah edilemez şekilde zarar gördüğünü tespit etmesi ve mandıraya kamera yerleştirmesi sonucu ortaya çıktığını yazdı.

Kamera kayıtları sonucu, Dali sakini 62 yaşındaki adamın, hayvanlarla cinsel ilişkiye girme faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu kişinin polis tarafından tutuklandığını aktaran gazete, 62 yaşındaki adamın suçunu kabul ettiğini, hakkında okunan davanın ardından ise serbest bırakıldığını belirtti.

 Gazete haberinde ayrıca, yabancı basında bu tür olaylar sık sık yer almasına karşın Güney Kıbrıs’ta bu tür olayların nadir olduğunu; son yıllarda da bazı bilgisayarlarda pornografik ve hayvanlarla cinsel ilişki unsurları bulunması haricinde,  hayvanlara yönelik işkenceyle ilgili  başka benzer olayların kaydedilmediğine dikkati çekti.

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