Larnaka sahilinde insan kemikleri bulundu

Larnaka’ya bağlı “Pervolia” (Bahçalar) köyü bölgesinde bir vatandaşın 27 Aralık 2019 tarihinde bölgedeki sahil şeridinde insan kemikleri olduğunu tespit ettiğini, bölgeye çağırılan polisin incelemesi sonrasında 5 Ocak 2020 tarihinde bir miktar daha kemiğin bulunarak emare olarak alındı

Güney Kıbrıs’ta “Pervolia” (Bahçalar) bölgesindeki sahil şeridinde kumlara gömülü insan kemikleri bulunduğu, yapılan ilk incelemede kemiklerin ait olduğu şahıs konusunda her türlü olasılığın mümkün göründüğü bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Larnaka’ya bağlı “Pervolia” (Bahçalar) köyü bölgesinde sahil şeridinde insan kemiklerinin bulunduğunu ve inceleme başlatıldığını yazdılar.

Gazete, bir vatandaşın 27 Aralık 2019 tarihinde bölgedeki sahil şeridinde insan kemikleri olduğunu tespit ettiğini, bölgeye çağırılan polisin incelemesi sonrasında 5 Ocak 2020 tarihinde bir miktar daha kemiğin bulunarak emare olarak alındığını yazdı.

Habere göre Rum polisinden yapılan açıklamada, kemikler üzerinde yapılan ilk incelemede, yetişkin bir erkeğe ait oldukları ve en az birkaç on yıllık olduklarının düşünüldüğü belirtilirken, kemiklerin 1963-64 olaylarında hayatını kaybeden birine ait olabileceği düşüncesiyle Kayıp Şahıslar Komitesi’ne de haber verildiği vurgulandı.

Söz konusu kemiklerin sahilde gömülü olduğu ve kötü hava koşullarının etkisi yüzünden açığa çıktıklarının düşünüldüğünü aktaran gazete, kemiklere yapılacak DNA testinin sonucunun beklendiğini de belirtti.