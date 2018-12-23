Larnaka Havalimanı’na kumarhane

Larnaka Havalimanı içerisindeki uydu kumarhanenin önceki gün itibarıyla açıldığı bildirildi.
Politis gazetesi, bu kumarhaneyle birlikte Güney Kıbrıs’ta açılan yasal kumarhane sayısının üçe çıktığını kaydederken, 2019 yılı içerisinde Baf ile Ayia Napa’ya da kumarhane açılmasının planlandığını yazdı.
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