Larnaka Havalimanı'nda bir uçak karantinaya alındı

Larnaka Havaalanı'nda Korona alarmı... Londra'nın Gatwick havalimanından gelen uçaktaki 148 yolcu ve 5 mürettebat, uçaktaki yüksek ateşli 28 yaşındaki Kıbrıslı Rum yolcudan dolayı, uçak iner inmez karantinaya alındı. Pilotun havadayken uyarı yaptığı bildirildi.