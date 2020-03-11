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Larnaka Havalimanı'nda bir uçak karantinaya alındı

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Larnaka Havalimanı'nda bir uçak karantinaya alındı

Larnaka Havaalanı'nda Korona alarmı... Londra'nın Gatwick havalimanından gelen uçaktaki 148 yolcu ve 5 mürettebat, uçaktaki yüksek ateşli 28 yaşındaki Kıbrıslı Rum yolcudan dolayı, uçak iner inmez karantinaya alındı. Pilotun havadayken uyarı yaptığı bildirildi.

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