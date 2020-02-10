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Larnaka Havaalanı'nda 20 kişi Corona Virisü şüphesiyle karantinaya alındı

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Larnaka Havaalanı'nda 20 kişi Corona Virisü şüphesiyle karantinaya alındı

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Larnaka Havaalanına gelen bir uçakta yolcu olarak bulunan Çinli bir kadının, uçak yolculuğu sırasında Coronavirüs semptomları göstermesi sebebiyle gözlem altına alındığı bildirildi.

Moskova-Larnaka seferini yapan bir yolcu uçağında Çinli bir kadının koronavirüs semptomlarını göstermesi sonrasında, uçaktaki yolcu ve mürettebattan 20’sinin karantinaya alındığı bildirildi.

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden ve birkaç gün önce Çin’de bulunan kadının uçak seyahati sırasında koronavirüs semptomlarını gösterdiğinin belirlenmesi üzerine, Larnaka Havaalanı’na inişi sonrasında gözlem altına alındığını bildirdiler.

Uçakta 85 yolcu bulunduğu belirtilen haberde, Çinli kadının ön ve arka koltuklarında oturan 7, yakın geçmişte Çin’i ziyaret ettikleri belirtilen 7 ve 6 kişilik mürettebatın koruyucu önlemler çerçevesinde gözlem altına alındığı vurgulandı.

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