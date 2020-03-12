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Larnaka eski Belediye Başkanı'na hapis cezası

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Larnaka eski Belediye Başkanı'na hapis cezası

Güney Kıbrıs’ta 2016 yılında patlak veren Baf Kentsel Atıkların Gömü Yeri (XTYA) ve “Goşşi”(Üçşehiler) köyündeki Katı Atık Gömü Yeri (XYTY) skandalıyla ilgili Larnaka eski Belediye Başkanı Andreas Luriciatis ile Baf Belediyesi Maliye Müdürü Dimitris Patsalidis hapis cezasına çaptırıldı.
Alithia gazetesi, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin dün XTYA-XYTY ihalelerine fesatlık karıştırdıkları gerekçesiyle Larnaka eski Belediye Başkanı Andreas Luriciatis ile Baf Belediyesi Maliye Müdürü Dimitris Patsalidis hakkında 5’er yıl hapis cezası verdiğini yazdı.
Habere göre Luriciatis ve Patsalidis’in yanı sıra olayla ilgili olarak 2 kişi daha hapis cezasına mahkum edildi.

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