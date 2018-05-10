banner107
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
178 0
Doğancı yolu yarıladı
Doğancı yolu yarıladı
85 0
Gözler son biletlerde olacak
Gözler son biletlerde olacak
177 0
“O kupa gelecek”
“O kupa gelecek”
164 0
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
33 0
4 saatlik elektrik kesintisi
4 saatlik elektrik kesintisi
194 0
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
200 0
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
22 0
banner82
banner147

Larnaka'daki Evkaf malı arazisindeki inşaatlar yıkılacak

banner27

Larnaka belediyesi ve ‘vasilik’ yetkililerinin dün, Vasilik tarafından 1974 sonrasında Kuzey’den Güney’e göçen Rumlara kiralanmakta olan binaların yıkımı için ortak nokta bulmak üzere dün ilk telefon görüşmesini yaptıkları bildirildi

Larnaka'daki Evkaf malı arazisindeki inşaatlar yıkılacak
banner137

Larnaka-“Grigori Afksentiu” Caddesindeki Evkaf malı arazi üzerindeki mevcut binaların yıkılması, yerlerine yeni binalar ve araç park yeri inşası için belediye ile Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” arasında görüşme başladığı haber verildi.
Politis “Gecekondu Mahallesine Yap-İşlet-Devret Yöntemi Düşünülüyor… ‘Politis’in Haberinden Sonra Larnaka Belediyesi ve Vasilik Sıkıştı”  başlıklı haberinde, belediye ve ‘vasilik’ yetkililerinin dün, Vasilik tarafından 1974 sonrasında Kuzey’den Güney’e göçen Rumlara kiralanmakta olan binaların yıkımı için ortak nokta bulmak üzere dün ilk telefon görüşmesini yaptıklarını yazdı.
Gazete, Grigori Afksentiu Caddesini çevreleyen ve işyeri olarak kullanılan baraka tipi yapıların zaman içerisinde yıpranarak kötü görüntü oluşturduğunu, belediye ile “vasiliğin” de Politis’in  bu yöndeki haberi üzerine sıkıştığını yazdı. 
Gazetenin  “gecekondu mahallesi” diye adlandırdığı yerleşimdeki işyerlerini kullanan kişilerin geçici iskânı sorununa çözüm bulmak üzere, belediye ile ‘vasilik’ yetkililerinin yakın zamanda da yüz yüze görüşeceği kaydedildi.
Habere göre, işyeri sahiplerini geçici iskan sorunu çözülür çözülmez, yap-işlet-devret yöntemi ile  mevcut binaların yıkılması, yerine yeni binalar inşa edilmesi, bir de otopark yapılması planlanıyor.  
Bölgedeki (Larnaka Lisesi karşısında) baraka tipi binaların Evkaf’a ait olduğunun altı çizilen haberde, 1975 sonrasında  arazinin Larnaka Belediyesi’ne tahsis edildiği, belediyenin de Kuzey’den Güney’e göçen Rumlara, kira sözleşmesi yaparak işyeri kullanmak üzere yıllığı bir (1) Kıbrıs Lirası’na (bugünkü fiyat, ayda 1.70 Euro) kiralandığı belirtildi. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.