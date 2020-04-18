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Larnaka'da kısıtlayıcı önlemlere rağmen ayin yaptılar

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Polisin, Larnaka’daki Avdeler köyündeki kiliseye baskın yaparak, aralarında kilise papazının da bulunduğu 10 kişiye 300’er Euro para cezası kestiği bildirildi

Larnaka'da kısıtlayıcı önlemlere rağmen ayin yaptılar

Larnaka’daki Avdeler köyünde önceki gün, kısıtlayıcı tedbirlere rağmen toplu ayin yapanlara polis tarafından ceza kesildi.

Alithia gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, kiliseye baskın yaparak, aralarında kilise papazının da bulunduğu 10 kişiye 300’er Euro para cezası kestiğini yazdı.

Gazete, Perşembe gün saat 18:00’dan Cuma sabah 06:00’ya kadar yapılan 4 bin 639 denetimde, 68 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinin tespit edildiğini; 594 binada yapılan denetimde de herhangi bir ihlal tespit edilmediğini yazdı.

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