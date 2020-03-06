Kuzey’den Güney’e üç günde 350 mülteci iddiası

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a son üç günde Güney Kıbrıs’a 350 mültecinin gittiği iddia edildi

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, önceki akşam Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a başka 70 düzensiz göçmenin geçtiğini iddia etti. Gazete, bu kişilerin, geçtiğimiz Salı günü Kuzey Kıbrıs’tan Güney’e geçen 103 mültecinin ateşkes hattında kullandığı aynı yeri kullanarak Güney’e geçtiklerini ileri sürdü.

Bu kişilerin önceki sabah ise ellerinde belgelerle Engomi’de bulunan ilgili daireye gittiklerini yazan gazete, mültecilerin çoğunluğunun Sahra altı Afrika’sı, Bangladeş ve Pakistan’tan Ercan havalimanına giden ve organize bir şekilde Güney Kıbrıs’a geçen kişiler olduklarını iddia etti.

Gazete göçmenlerin çoğunluğunun gece boyunca ateşkes hattını geçtiklerini ileri sürdü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’a yönelik artış göstermekte olan mülteci ve göçmen akışının ele alınması için, siyasi sığınma başvurularının incelenmesinin hızlandırılmasına ilişkin gerekli yapıların meydana getirilmesi önerisinde bulundu.

Gazeteye göre Güney Kıbrıs’ta bulunan UNHCR ofisi bilgilendirme memuru Emilia Strovolidu ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın problemin önlenmesine değil, ele alınmasına odaklanması gerektiğini ifade etti.

Fileleftheros ise “İki ayda 2 bin 165 Siyasi Sığınma Başvurusu” başlıklı haberinde, çoğunluğu Kuzey Kıbrıs’tan olmak üzere, son üç günde Güney Kıbrıs’a 350 mültecinin gittiğini iddia etti.

Kuzey Kıbrıs üzerinden Güney Kıbrıs’a yasal veya yasadışı geçişlerden giden 110 kişinin daha önceki gün Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma başvurusunda bulunduğunu yazan gazete, bunların arasından 80 kişinin önceki sabah Engomi’deki ilgili daireye gittiklerini, ardından da Koçinotrimithiya’daki göçmen kabul merkezine gönderildiklerini belirtti.

Rum İçişleri Bakanlığının ise önceki gün, geçtiğimiz Ocak-Şubat aylarında 2 bin 165 kişinin Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma başvurusunda bulunduğunu ve bunlardan bin 315’inin Güney Kıbrıs’a yasadışı bir şekilde giriş yaptığını açıkladığını da yazan gazete, bu sayıya son 3 gündür Güney Kıbrıs’a giden 350 kişinin dahil olmadığını ekledi.

Öte yandan gazete, yaşanan başka bir gelişmede ise, Güney Kıbrıs’ta toplanan sözde “Mağusa Kaza Mahkemesinin” önceki gün 101 Suriyeli göçmeni Protara’ya götüren tekneyi kullandığını itiraf eden Suriyeli gencin 8 gün gözaltında kalmasına karar verdiğini ekledi.



