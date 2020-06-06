Kuzey'den Güney'e geçen 30 kaçak göçmen yakalandı

Rum polisinin bu sabah 06:30 sularında yine Kiracıköy bölgesinde yaklaşık 30 kaçak göçmen yakaladığı iddia edildi

Rum haber kaynakları, Rum polisinin bu sabah erken saatlerde 30 kadar kaçak göçmeni “Athienu” (Kiracıköy) bölgesinde yakaladığını bildirdiler.

Rum Haber Ajansı (KİPE) kaynaklı haberde, Rum polisinin ilk olarak dün gece, gece yarısını biraz geçe, “Athienu” (Kiracıköy) bölgesinde 6 kaçak mülteci yakaladığı bildirildi.

Beşi Suriye biri ise Irak uyruklu olan 6 erkek şahsın Rum polisince yakalanmalarının ardından verdikleri ifadede, KKTC’den Güney Kıbrıs’a, Kiracıköy üzerinden geçtiklerini belirttiler ancak KKTC’ye hangi bölgeden ayak bastıklarına ise değinmediler.

Bu gelişme üzerine teyakkuza geçen Rum polisinin bu sabah 06:30 sularında yine Kiracıköy bölgesinde yaklaşık 30 kaçak göçmen yakaladığı aktarılan haberde, bölgedeki polis karakoluna götürülen göçmenlerin daha sonra “Purnara Mülteci Kampına” götürülecekleri ifade edildi.