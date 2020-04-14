Kuzey’den Güney’e 13 kilo tavuk eti

Rum gümrük memurlarının, dün Ay.Demet(Metehan) sınır kapısında, bir kadının kullandığı araçta KKTC’den temin ettiği 13 kilo tavuk eti tespit ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, söz konusu kadının, aracıyla, Ay.Demet sınır kapısından KKTC’deki polis kontrol noktasına geçtiğini, burada Maronit köylerinde ikamet eden akrabalarıyla buluştuğunu ve bu kişilerin naylon poşetler içerisinde kadına tavuk eti verdiğini yazdı.

Kadının ise bu poşetleri arabasına koyarak Güney Kıbrıs’a geri döndüğünü yazan gazete kadının, Güney Kıbrıs’a dönmüşü esnasında gümrük memurları tarafından durdurulduğunu belirtti.

Habere göre gümrük makamları araç içerisindeki tavuklara el koyarken bunları imha etti.

