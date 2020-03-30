Kuzey Kıbrıs'tan 45 yabancı Baf'tan ülkelerine gönderildi

Baf havalimanından gerçekleştirilen iki uçuşla Gatwick’e giden 357 yolcu arasında, Kuzey Kıbrıs’tan giden 45 kişinin bulunduğu da iddia edildi

Baf Havalimanı’ndan dün gerçekleştirilen iki uçuşla, 357 yolcunun, Londra’nın Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere Güney Kıbrıs’tan ayrıldığı haber verildi.

Aynı havalimanından 29 yolcunun ise dün Güney Kıbrıs’a gittiğini yazan Alithia gazetesi, Baf havalimanından gerçekleştirilen iki uçuşla Gatwick’e giden 357 yolcu arasında, Kuzey Kıbrıs’tan giden 45 kişinin bulunduğunu da ileri sürdü.

Easyjet’in dün saat 16.00’da Gatwick’e gitmek üzere havalanan ve 199 yolcunun bulunduğu uçakta Kuzey Kıbrıs’tan giden 45 kişinin bulunduğunu kaydeden gazete, Easyjet’in saat 19.25’te Baf’tan ayrılan uçağında ise çoğunluğu İngiliz vatandaşı olan 158 kişinin bulunduğunu belirtti.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios konuyla ilgili açıklamasında, Baf Havalimanı’ndan gerçekleştirilen uçuşların, Güney Kıbrıs’ta mahsur kalan yabancı uyrukluların adadan ayrılması için yapılan planlı uçuşlar olduğunu söyledi.

Kusios, Easyjet’in dün gerçekleştirdiği ilk uçuşla adadan ayrılanlar arasında 45 civarında yabancı uyruklunun da bulunduğunu, bunların Rum Yönetimi makamları tarafından İngiliz Üs topraklarında teslim alındıklarını ve havalimanına gidene kadar kendilerine tüm önlemler alınarak eşlik edildiğini belirtti.

Kusios, Baf’tan ayrılan yolcular arasında Türkçe isme sahip olan kişiler de bulunduğunu ve bunların çoğunluğu İngiliz olmak üzere, yabancı pasaporta sahip kişiler olduğunu sözlerine ekledi.