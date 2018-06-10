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“Kumarhane projesi ülke için dönüm noktası”

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Limasol’da 2021 yılında faaliyete geçecek olan resort kumarhanenin temelleri Rum lider Anastasiadis tarafından atıldı. Anastasiadis, resort kumarhane projesini, ülke için dönüm noktası olarak değerlendirdi

“Kumarhane projesi ülke için dönüm noktası”
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Limasol’da, “City Dream Mediterranean” ismi altında, 2021 yılında faaliyete geçecek olan resort kumarhanenin inşasına ilişkin temelleri önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından atıldı.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’daki resort kumarhanenin temellerinin önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından atıldığını yazdılar.
Habere göre, temel atma töreninde kumarhane işletme yetkisine sahip Melco ve CNS konsorsiyumu yetkilileri de hazır bulundu.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis törende yaptığı konuşmada, ülke için tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, resort kumarhane projesini, ülke için dönüm noktası olarak değerlendirdi. 
Devlet ve özel sektör arasındaki işbirliğinin, ilk resort kumarhanenin 2021 yılında faaliyete geçmesi için, gerekli prosedürlerin hızlandırılmasını sağladığını ifade eden Anastasiadis, City Dream Mediterranean’ın, 2030 yılına yönelik turizm hedefleri kapsamında, hükümetin yeni stratejisinin kalbini de teşkil ettiğini belirtti. 


Habere göre resort kumarhane yatırımının 550 milyon Euro’yu aşması bekleniyor.
Kurulacak olan tesislerde 136 oyun masası, bin 200 oyun makinesiyle kumarhane alanının bulunacağını yazan gazete, 5 yıldızlı olacak otelde 500 oda ve lüks villa, 11 restoran ve kafenin yer alacağını da belirtti.

 

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