Kumarda yüzde 500 artış

Rum Sayıştay Başkanlığı raporu verilerine dayanarak 2015’te 136 milyon Euro olan şans oyunları gelirinin 2018’de 671 milyon Euro’ya, 2015’te 107 milyon Euro olan oyuncu kazancının 2018’de 582 milyon Euro’ya fırladı

Şans oyunlarından elde edilen gelirin 2015’ten 2018’e kadar yüzde 500 arttığı, Rum Ulusal Şans Oyunları Otoritesi şemsiyesi dışında şirketler tarafından “oynanan” yaklaşık 200 milyon Euro’nun bu hesabın dışında olduğu haber verildi.

Fileleftheros; “Kumar Yüzde 500 Fırladı… Sayıştay Başkanı Raporunda Vergi Kaçakçılığı Olasılığını Gündeme Getiriyor” başlıklı haberinde, Rum Sayıştay Başkanlığı raporu verilerine dayanarak 2015’te 136 milyon Euro olan şans oyunları gelirinin 2018’de 671 milyon Euro’ya, 2015’te 107 milyon Euro olan oyuncu kazancının 2018’de 582 milyon Euro’ya fırladığını yazdı.

Habere göre, şirketlerin 2015’te 29 milyon Euro olan karı 2018’de 89 milyon Euro’ya ulaştı, ancak Rum Yönetimi’nin bunlardan aldığı vergi 2015’te 3 milyon iken 2018’de 9 milyon Euro oldu. Rum Sayıştay Başkanlığı raporunda, vergi kaçakçılığı yapılıyor olabileceğine işaret edildi.

