Küçük Sierra’nın cesedi bulundu

Güney’de seri katilin öldürdüğü 6 yaşındaki Sierra’nın cesedi çarşafa sarılı ve betona bağlı halde bulundu

Kıbrıs’ın güneyinde seri katil Nikos Metaksas’ın öldürdüğü 7 kişi arasında bulunan 6 yaşındaki Sierra’nın cesedi dün Memi göletinde bulundu. 6 yaşındaki çocuğun cesedinin çarşafa sarılı ve betona bağlı olduğu haber verildi.

Güneydeki haber kaynaklarına göre, ceset, seri katil zanlısı Metaksas’ın dün sabah bölgeye götürülüp yeni bilgiler paylaşmasının ardından dalgıç tarafından bulundu.

Küçük kızın annesi Mary Rose’un cesedi 14 Nisan’da, terk edilmiş Mitsero madenini gezen turistler tarafından keşfedilmişti. 35 yaşındaki seri katil, 2’si çocuk 7 kişiyi öldürmekle yargılanıyor.

6 yaşındaki Sierra’nın cesedinin bulunmasıyla, Rum subay Metaksas'ın itiraf ettiği 7 cinayetin tüm kurbanlarına ulaşmış oldu.