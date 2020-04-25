Küçük ölçekli işletmelere yönelik 2 bin adet test daha yapılacak

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, işletmeleri zorunlu kıldığı, tedarik zincirinin ön hattındaki çalışanların kontrol edilmesine yönelik süreyi 30 Nisan tarihine kadar uzattığı ve 15 kişiye kadar çalışan küçük ölçekli işletmelere yönelik 2 bin adet test daha yapılmasına karar verdiği bildirildi

Rum basını Rum Sağlık Bakanlığı’nın, işletmeleri zorunlu kıldığı, tedarik zincirinin ön hattındaki çalışanların kontrol edilmesine yönelik süreyi 30 Nisan tarihine kadar uzattığını yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı ayrıca 15 kişiye kadar çalışan küçük ölçekli işletmelere yönelik 2 bin adet test daha yapılmasına karar verdi.

Fileleftheros gazetesi haberinde ayrıca asemptomatik vakaların tespit edilmesi amacıyla rastgele testlere dün itibarıyla başlandığını ve 800 testin yapıldığını yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı yetkilisi Anastasia Anthusi yaptığı açıklamada 800 kişinin, Sosyal Sigorta Dairesi’nin yazılım sistemi aracılığıyla belirli kriterler çerçevesinde seçildiğini ifade etti.

ÇİN’DEN 5’İNCİ PARTİ TIBBİ MALZEME

Fileleftheros gazetesi, Çin Halk Cumhuriyeti’nden Güney Kıbrıs’a hibe şeklinde gönderilen 5’inci parti tıbbi malzeme sevkiyatının geçtiğimiz Perşembe akşamı gerçekleştiğini yazdı.

Habere göre tıbbi malzemeler arasında yüksek koruma maskeleri-swaps, galoş, ayakkabı örtüleri bulunuyor.

YABANCI BASINDAN ÖVGÜ

Alithia gazetesi, yabancı basının, Güney Kıbrıs’ın koronavirüs mücadelesindeki çalışmalarını övdüğünü yazdı.

Gazete “Associated Press” ve “New York Times” gibi uluslararası basının, Güney Kıbrıs’taki siyasetçilerin uzmanların görüşlerini dinlediğine dikkati çektiklerini yazdı.

Habere göre uluslararası basın ayrıca Güney Kıbrıs’ın pandemiyi başarıyla göğüslediği ve göğüslemeye devam ettiğinden de söz etti.

RUM SAYIŞTAYLIKTAN ARAŞTIRMA

Alithia gazetesi ve diğer gazeteleri Rum Sayıştaylık Dairesi’nin, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik 20 bin Covid-19 testi yapılması için özel merkezlerle imzaladığı anlaşmaları inceleme altına almaya hazırlandığını yazdılar.

Habere göre Rum Sayıştaylığı bir açıklama yaparak bu konuda bireyler tarafından vurgunculuktan kaçınılması amacıyla özellikle dikkatli olması için Rum Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.