“Krono” hedefinde yapılması planlanan sondaj aksadı

Rum MEB’indeki 6’ncı parselde yer alan “Krono” hedefinde yapılması planlanan sondajın başlamasındaki gecikmenin, “Tungsten Explorer” isimli sondaj gemisinin Mısır MEB’indeki sondajda yaşanan ciddi teknik problemden kaynaklandığı bildirildi

İtalyan ENI şirketi tarafından, tek yanlı ilan edilen Rum MEB’indeki 6’ncı parselde yer alan “Krono” hedefinde yapılması planlanan sondajın başlamasındaki gecikmenin, “Tungsten Explorer” isimli sondaj gemisinin Mısır MEB’indeki sondajda yaşanan ciddi teknik problemden kaynaklandığı haber verildi.

Politis gazetesi “Krono’daki Sondaj Bahara Kalıyor- ENI’nin Programı Mısır’daki Ciddi Teknik Problemin Ardından Bozuluyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Mısır Hükümetinin, Mısır MEB’inde yaşanan teknik sorunlar konusunda, geçtiğimiz günlerde, Rum hükümetini bilgilendirdiğini yazdı.

Gazetenin 4 Ocak’ta yayımladığı haberinde, başlangıçta Ocak sonunda veya Şubat başında başlaması planlanan Krono hedefindeki sondajla ilgili olarak, ENI şirketinin planlamasının hayata geçirilmesinde en az bir aylık bir gecikme olmasının kesin addedildiğinin belirtildiğini anımsatan gazete, bununla birlikte, Tungsten Explorer sondaj gemisinin Mısır MEB’indeki çalışmalarının uzamasının, sondajın Şubat’ta başlamasını imkânsız hale getirdiğini bildirdi.

Dolayısıyla, Krono hedefindeki çalışmaların bahara erteleneceğini yazan gazete, bu durumun ENI-TOTAL konsorsiyumunun sözde Rum MEB’indeki ruhsatlı parsellerdeki geriye kalan sondaj programını da etkileyeceğini kaydetti.

Elde edinilen yeni bilgilerin, Mısır hükümetinin “Tungsten Explorer’in” sondajında yaşanan ve önemli zaman kaybına sebep olan ciddi problem konusunda, geçtiğimiz Perşembe Rum hükümetimi bilgilendirdiği yönünde olduğu da belirtildi.

Haberde, yaşanan aksaklığın ele alınmasının ardından, çalışmaların yeniden başladığı ve yaklaşık 20 gün içerisinde tamamlanmasının hesaplandığı da ifade edildi.

Tungsten Explorer’in, Şubat ayı içerisinde ise planlanmış bir sondaj için Lübnan MEB’ine gitmesinin ve bunun da 1 buçuk- 2 ay sürmesinin beklendiği kaydedilen haberde, bu durumun ise ENI şirketinin sözde Rum MEB’indeki Krono hedefindeki sondajının, beklenmedik başka bir şey ve gecikmeler haricinde, Mart sonu veya Nisan’ın ilk günlerinde başlayabileceği anlamına geldiği ifade edildi.

DİĞER SONDAJLAR

Aynı sondaj gemisi, sözde Rum MEB’inde, 2020-2021 yılları arasında ENI-TOTAL hesabına başka sondajlar da gerçekleştirecek.

ENI-TOTAL, 2020-21 yılları için Krono hedefindeki sondaj da dâhil olmak üzere, 6’ncı parselde en azından üç sondaj gerçekleştirmeyi planlıyor.

Haberde, Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisiyle sondaj yapacağını açıkladığı 8’inci parselde sondaj gerçekleştirilmesinin, çok olası addedildiğine de yer verildi.