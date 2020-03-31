“Krizi herkesin işbirliğiyle aştığımızda bu savaşı kazanacağız”

Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Nikos Anastasiades, hükümetin COVID-19 salgını nedeniyle daha katı kısıtlayıcı önlemler almak zorunda kaldıklarını belirterek önlemleri ihlal edecek herhangi bir gücün kötüye kullanılmasına tolerans göstermeyeceğini söyledi.



Anastasiades, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların hareket kısıtlamalarının yeni önlemleri hakkındaki tepkilerini anladığını söyledi. Anastasiadis “Sadece bize değil, aynı zamanda pandemi nedeniyle dünya çapında milyarlarca insana dayatılan bu yeni yaşam tarzından kaynaklanan rahatsızlığı paylaşıyorum” diye ekledi.



Sorunun tercihinin ne olduğu değil, şartlar altında yapmak zorunda olduğu şey olduğunu ifade eden Anastasiadis, böyle zor kararların alınması gereken bir dönemde sorumluluğunu tam olarak üstlenmediğini hissetmeyeceğini söyledi.



Anastasiadis, hem kendisinin hem de hükümetin sorumluluğunun her vatandaşın sağlığını, yaşamını ve iş güvenliğini korumak olduğunu ekledi.



Ayrıca, mevcut kararları için insanların acı ve kederiyle yüzleşmekten ziyade yargılanacağını, çünkü cesaret eksikliği nedeniyle insan hayatının kaybedileceğini vurguladı.



Anastasiades “Geçmişte acı verici kararlar aldığım cesaretle aynı şeyi şimdi yapacağım. O zaman yaptığımız gibi, krizi herkesin işbirliğiyle aştığımızda da bu savaşı kazanacak. Başaracağız, ”dedi