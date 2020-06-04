Koronavirüs salgınıyla Güney'in kamu borcu daha da büyüdü

Rum İstatistik Birimi’nin verilerine göre, Aralık 2019 sonunda 21 milyar Euro olan kamu borcunun, Nisan 2020 sonunda 24.5 milyar Euro’ya çıktı

Güney Kıbrıs’taki kamu borcunun, Nisan sonu itibarıyla 24.5 milyar Euro’ya çıktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Rum İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak Aralık 2019 sonunda 21 milyar Euro olan kamu borcunun, Nisan 2020 sonunda 24.5 milyar Euro’ya çıktığını, bunun da koronavirüs etkilerinin göğüslenmesi için yapılan büyük borçlanmaları yansıttığını yazdı.

Habere göre kamu borcu Gayrı Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 113’üne denk geliyor.

İŞSİZLİK ORANI

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise yine Rum İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’taki Mayıs ayındaki işsizlik oranının, Mayıs 2019’a oranla yüzde 68.1 oranında arttığını yazdı.

“Lockdown İşsizliği Önemli Ölçüde Artırdı” başlıklı haberde, Mayıs 2020’de işsiz sayısının, 2019 yılının aynı dönemine göre 11 bin 997 kişi arttığı belirtildi.

Çok sayıdaki kayıtlı işsizin, konaklama yerleri ile yeme-içme yerlerine ilişkin hizmet sektörü alanından olduğunu belirten gazete, Mayıs 2020’de kayıtlı işsiz sayısının 29 bin 604 olduğunu yazdı.

Habere göre Nisan 2020’de ise kayıtlı işsiz sayısı 28 bin 591 şeklinde yer aldı.