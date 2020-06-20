Koronavirüs sağlık alanında Güney'e 60 milyon Euro’ya mal oldu

Güney Kıbrıs’ta pandeminin sağlık kısmının, ülkeye geri dönenlerin kaldıkları karantina alanlarına ilişkin giderler, sağlık ekipmanları ve cihazları da dahil olmak üzere, şimdiye kadar 60 milyon Euro’ya mal olduğu belirtildi

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün şu ana kadar sağlık alanında 60 milyon Euro’ya mal olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun açıklamalarına dayanarak Güney Kıbrıs’ta pandeminin sağlık kısmının, ülkeye geri dönenlerin kaldıkları karantina alanlarına ilişkin giderler, sağlık ekipmanları ve cihazları da dahil olmak üzere, şimdiye kadar 60 milyon Euro’ya mal olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanı Yoannu, koronavirüsün neden olduğu krizin ekonomik boyutunun -mali raporun- ise henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Yoannu, vatandaşların bir rahatlamaya girmemesi ve de tüm kurallara katiyen uyması durumunda, Avrupa’ya geri dönse bile, ikinci bir dalgadan korkulmaması gerektiğini ifade etti.

Aşı bulunana dek herkesin teyakkuzda olması gerektiğini, tehlikenin geri dönmesinin mevcut olduğunu ifade eden Yoannu, koronavirüs vakaları konusunda ise gerek yerel gerekse ithal olarak yeni enfeksiyonların olacağını ancak muhtemelen yeni bir dalga karşısında çok dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiğini de belirtti.

VAKASIZ DÖRDÜNCÜ GÜN

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün yeni bir vakanın tespit edilmemesiyle birlikte, vakasız olarak dördüncü güne girildiğini yazdı.

Gazete yapılan 763 test sonucunda dün de herhangi bir vakaya rastlanılmadığını, vaka sayısının 985’te kaldığını belirtti.

İŞLETMELERE YÖNELİK CEZALAR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi bulaşıcı hastalık-enfeksiyon ile ilgili kanun hükmünde kararnameyi ihlal eden işletmelere uygulanacak cezaların Rum Meclisi tarafından yeniden düzenlendiğini belirtti.

Alınan tedbirleri uygulamayan işletmelere yönelik yeni cezaların dün itibarıyla geçerli olmaya başladığını belirten gazete cezaların, 50 Euro ile 16 bin Euro arasında değiştiğini yazdı.

Gazete düzenlenen cezalarla birlikte, polisin, kurallara ve tedbirlere uymayan işletmelere 5 gün kapatma cezası verebileceğini belirtti.